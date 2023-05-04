В Свердловской области запретили запускать дроны

В Свердловской области ввели запрет на использование беспилотников. По данным департамента информационной политики региона, запрет действует до снятия установленного федеральными властями в регионе особого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Запускать дроны теперь можно только правоохранительным органам, исполнительным органам госвласти региона и органам местного самоуправления, подведомственным им организациям, а также предприятиям, выполняющим гособоронзаказ.

«Запрет, согласно устанавливающему его указу губернатора, будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, ранее введенного на Среднем Урале главой государства», — пояснили в департаменте.

Напомним, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Свердловская область относится к регионам, где введен уровень базовой готовности. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

Накануне пресс-служба главы государства сообщала, что ночью 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента.

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