Фото дня: 4 мая

Тюльпановая ферма в Канаде, акция ЛДПР в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Абботсфорд, Канада. Посетители тюльпановой фермы Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Московская область. Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Дунбег, Ирландия. Бывший президент США Дональд Трамп играет в гольф на территории своего отеля Фото: Brian Lawless / PA / AP Сент, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон в столовой во время посещения лицея имени Бернара Палисси Фото: Reuters Москва. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (слева) на акции, связанной с решением латвийских властей запретить празднование в своей стране Дня Победы Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Неаполь, Италия. Болельщики футбольного клуба «Наполи» в преддверии матча с командой «Удинезе» Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane Следующая фотография 1 / 6 Абботсфорд, Канада. Посетители тюльпановой фермы Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Московская область. Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Дунбег, Ирландия. Бывший президент США Дональд Трамп играет в гольф на территории своего отеля Фото: Brian Lawless / PA / AP Сент, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон в столовой во время посещения лицея имени Бернара Палисси Фото: Reuters Москва. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (слева) на акции, связанной с решением латвийских властей запретить празднование в своей стране Дня Победы Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Неаполь, Италия. Болельщики футбольного клуба «Наполи» в преддверии матча с командой «Удинезе» Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane