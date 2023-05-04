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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 4 мая

Запоминающиеся кадры четверга

Тюльпановая ферма в Канаде, акция ЛДПР в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Абботсфорд, Канада. Посетители тюльпановой фермы

Абботсфорд, Канада. Посетители тюльпановой фермы

Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP

Московская область. Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной

Московская область. Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дунбег, Ирландия. Бывший президент США Дональд Трамп играет в гольф на территории своего отеля

Дунбег, Ирландия. Бывший президент США Дональд Трамп играет в гольф на территории своего отеля

Фото: Brian Lawless / PA / AP

Сент, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон в столовой во время посещения лицея имени Бернара Палисси

Сент, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон в столовой во время посещения лицея имени Бернара Палисси

Фото: Reuters

Москва. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (слева) на акции, связанной с решением латвийских властей запретить празднование в своей стране Дня Победы

Москва. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (слева) на акции, связанной с решением латвийских властей запретить празднование в своей стране Дня Победы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Неаполь, Италия. Болельщики футбольного клуба «Наполи» в преддверии матча с командой «Удинезе»

Неаполь, Италия. Болельщики футбольного клуба «Наполи» в преддверии матча с командой «Удинезе»

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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Абботсфорд, Канада. Посетители тюльпановой фермы

Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP

Московская область. Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в соборе Троицы Живоначальной

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дунбег, Ирландия. Бывший президент США Дональд Трамп играет в гольф на территории своего отеля

Фото: Brian Lawless / PA / AP

Сент, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон в столовой во время посещения лицея имени Бернара Палисси

Фото: Reuters

Москва. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (слева) на акции, связанной с решением латвийских властей запретить празднование в своей стране Дня Победы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Неаполь, Италия. Болельщики футбольного клуба «Наполи» в преддверии матча с командой «Удинезе»

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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