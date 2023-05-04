Кредиторам Татфондбанка дополнительно раздадут более 1 млрд рублей

Конкурсный управляющий Татфондбанка, которым является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), дополнительно направит 1,198 млрд руб. на расчеты с кредиторами разорившейся шесть лет назад кредитной организации.

Как сообщили «Ъ-Казань» в АСВ, выплаты начнутся 15 мая текущего года. В результате доля удовлетворенных требований кредиторов первой очереди достигнет 57,42%, отмечают в госагентстве.

В нем поясняют, что допвыплаты будут произведены за счет поступлений в конкурсную массу «от реализации имущества банка, а также в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка».

Между тем, наибольшая часть данных средств отойдет самому АСВ, который является основным кредитором Татфондбанка в результате страховых выплат вкладчикам и переуступки кредиторами обязательств через Республиканский фонд поддержки.

Как писал «Ъ-Казань», по состоянию на март 2023 года кредиторам Татфондбанка выплатили лишь 39,8 млрд руб. — это 23% от общей суммы установленных требований (179,5 млрд руб.).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"