Кредиторы не дождались миллиардов

Кредиторы разорившегося Татфондбанка потеряли надежду на пополнение конкурсной массы должника на 4 млрд руб. за счет «Нижнекамскнефтехима», который ранее привлек в банке кредит на эту сумму. Верховный суд (ВС) РФ решил не направлять на рассмотрение своей коллегии по экономическим спорам кассационную жалобу Нацбанка Татарстана. Последний оспаривал решения арбитражных судов, отказавшихся признать недействительной переуступку права требования долга «Нижнекамскнефтехима» компаниям Роберта Мусина — тогда председателя правления и бенефициара Татфондбанка. Арбитраж не признал эти сделки притворными, а ВС не нашел «оснований, по которым возможно не согласиться с указанными выводами». Эксперты полагают, что теперь судебный «спор, скорее всего, окончен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов Фото: Кирилл Антонов

Верховный суд РФ не нашел оснований для рассмотрения коллегией по экономическим спорам кассационной жалобы ЦБ России (в лице его отделения Нацбанка Татарстана). Центробанк хотел добиться включения в конкурсную массу Татфондбанка 4 млрд руб. путем признания сделок на эту сумму притворными.

«Доводы заявителя кассационной жалобы выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в судебном заседании»,— говорится в постановлении суда.

Как сообщал „Ъ“, в июле 2016 года «Казаньоргсинтез» разместил в Татфондбанке субординированный депозит на 4 млрд руб. Тогда же банк выдал два кредита на 1,8 млрд и 2,2 млрд руб. «Нижнекамскнефтехиму» (на тот момент также, как и «Казаньоргсинтез», входил в группу компаний ТАИФ, чьи активы были переданы СИБУРу в 2021 году).

В результате этих сделок капитал и кредитный портфель Татфондбанка увеличился, а Центробанк с учетом высоколиквидного кредита «Нижнекамскнефтехима» выдал Татфондбанку заем на 3,1 млрд руб. Однако права требования по кредитам, выданным Татфондбанком, оказались у связанных с его экс-главой правления и бенефициаром Робертом Мусиным компаний «Новая нефтехимия» и «Сувардевелопмент», с которыми «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» заключили соглашения. Условия сделок предусматривали, что переход прав и обязательств к последним произойдет, если норматив достаточности базового капитала (Н1.1) Татфондбанка станет ниже 4,5%. 9 декабря 2016 года господин Мусин уведомил «Нижнекамскнефтехим», что норматив достаточности меньше 4,5%, и сделка была проведена.

В конце 2016 года у Татфондбанка начались проблемы. Сначала ЦБ ввел в нем временную администрацию, а 3 марта 2017 года отозвал лицензию (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.), экс-глава банка Роберт Мусин был задержан. 11 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом, открыв конкурсное производство. К тому времени балансовая стоимость имущества Татфондбанка оценивалась в 214,8 млрд руб. Однако, согласно последним данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), она достигает лишь 61,6 млрд руб.

Процедура банкротства длится почти шесть лет. За это время кредиторам выплатили лишь 39,8 млрд руб. — это 23% от общей суммы установленных требований к Татфондбанку (179,5 млрд руб.).



Оспаривать переуступки «Новой нефтехимии» долгов ТАИФа по кредитам Татфондбанка ЦБ России начала еще в начале 2017 года. Представители ЦБ РФ считают, что в действительности норматив достаточности капитала Татфондбанка не падал ниже 4,5%. К концу 2017 года заявления регулятора были удовлетворены и долг «Нижнекамскнефтехима» в размере 4 млрд руб. был восстановлен Арбитражным судом Татарстана. Однако затем последовала череда апелляций, в результате которых «Нижнекамскнефтехима» добился отмены долга: сначала Арбитражный суд Татарстана, а затем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Приволжского округа, что сделки не были притворными.

«Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемых сделок притворными и совершенными со злоупотреблением правом… Оснований, по которым возможно не согласиться с указанными выводами, заявителем не приведено»,— говорится в определении Верховного суда.



Добавим, что сделки Татфондбанка и предприятий ТАИФа были включены в уголовное дело против Роберта Мусина. «Банк в нормальном гражданском обороте не перевел бы долг заемщика с ликвидного заемщика на неликвидного. Бывшим руководством банка причинен ущерб на сумму не менее 4 млрд руб.»,— выступал в суде по этому делу представитель АСВ Андрей Соколов. В сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил господин Мусина к 12 годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), обязав выплатить АСВ 23,3 млрд руб. материального ущерба. В ноябре 2022 года Верховный суд Татарстана снизил срок для экс-банкира на один год — до 11 лет.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что у ЦБ и АСВ «практически исчерпаны возможности оспаривать состоявшиеся судебные акты». «Теоретически конкурсный управляющий вправе подать жалобу на имя заместителя председателя ВС РФ, руководителя судебной коллегии по экономическим спорам Ирины Подносовой, и она вправе передать жалобу для рассмотрения, однако в год она передает на рассмотрение считаные единицы дел, то есть спор, скорее всего, окончен»,— полагает эксперт. По словам господина Клеточкина, последствия определения Верховного суда РФ «просты: должник ПАО „Татфондбанк“ не получит 4 млрд руб., а „Нижнекамскнефтехим“ не должен заплатить эти деньги».

Кирилл Антонов