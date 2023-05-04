«Роснефть» взыскивает 1,1 млрд рублей с краснодарского КМУС-2

ПАО НК «Роснефть» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ЗАО «Второе краснодарское монтажное управление специализированное» (КМУС-2) о взыскании долга в сумме 1,1 млрд руб. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что задолженность возникла вследствие завышения объемов и стоимости выполненных работ по договору подряда, который был заключен в июле 2011 года. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «РН — Туапсинский Нефтеперерабатывающий завод».

Однако суд разъяснил, что 14 февраля 2023 года ЗАО КМУС-2 признано банкротом, в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

«Все требования кредиторов по денежным обязательствам или имущественным требованиям могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства»,— говорится в определении суда.

Ранее конкурсный управляющий банкрота уведомил о получении требований кредиторов — ООО «Новоросстройсервис» в сумме 38,2 млн руб. и ООО «Кубань-Стройизоляция» в сумме 206,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «КМУС-2» (КМУС) зарегистрировано в 1995 году в Краснодаре. Основной вид деятельности подрядчика «Роснефти» — производство строительно-монтажных работ. Выручка общества за 2021 год составила 77,6 млн руб., убыток — 36,8 млн руб.

ЗАО «КМУС-2» — одно из крупнейших на юге страны предприятий в сфере строительства и реконструкции объектов ТЭК, магистральных трубопроводов, химических производств. В 2011 году КМУС-2 участвовал в проекте реконструкции ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» по заказу «Роснефти».

Инициатором банкротства выступило ЧОП «Правопорядок», которому строительное предприятие задолжало 450 тыс. руб. В реестре кредиторов также указано ПАО «НК «Роснефть». В решении суда указано, что ЗАО «КМУС» имеет установленную в рамках дела о банкротстве и непогашенную задолженность в суммарном размере 5,7 млрд руб.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram