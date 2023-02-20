Краснодарское КМУС-2 признано банкротом

По решению Арбитражного суда Краснодарского края ЗАО «Второе краснодарское монтажное управление специализированное» (КМУС-2) признано несостоятельным, конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Временным управляющим утверждена Анастасия Павлова. Инициатором банкротства выступил ЧОП «Правопорядок», которому строительное предприятие задолжало 450 тыс. руб. В реестре кредиторов также указано ПАО «НК «Роснефть». В решении суда указано, что ЗАО «КМУС» имеет установленную в рамках дела о банкротстве и непогашенную задолженность в суммарном размере 5,7 млрд руб.

Судебное заседание по итогам конкурсного производства назначено на 9 августа 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «КМУС-2» (КМУС) зарегистрировано в 1995 году в Краснодаре. Основной вид деятельности подрядчика «Роснефти» — производство строительно-монтажных работ. Выручка общества за 2021 год составила 77,6 млн руб., убыток — 36,8 млн руб.

ЗАО «КМУС-2» — одно из крупнейших на юге страны предприятий в сфере строительства и реконструкции объектов ТЭК, магистральных трубопроводов, химических производств. В 2011 году КМУС-2 участвовал в проекте реконструкции ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» по заказу «Роснефти».

В июле прошлого года краевой арбитражный суд обязал подрядчика «Роснефти» выплатить 65,1 млн руб. исполнителю работ на Туапсинском НПЗ.

Екатерина Мухамедова

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