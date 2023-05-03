СК опубликовал видео с места убийства 13-летней школьницы в Петербурге

Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу опубликовало кадры с места убийства 13-летней школьницы подростками. Девочку убили и закопали 30 апреля в лесном массиве около Парголово.

На видео изображена яма, в которой была найдена семиклассница. Кроме того, СК показал молоток, которым, по предварительным данным, наносились удары.

По данным источника «Ъ-СПб» в правоохранительных органах, 13-летняя школьница в 12:00 ушла на мастер-класс в кафе, а затем в 18:00 написала матери, что едет домой. В 20:21 мать девочки получила сообщение, что семиклассница поедет на ночевку к подруге. В 23:58 с аккаунта школьницы было отправлено сообщение, что она любит мать, но домой не вернется, так как устала и хочет новой жизни.

Напомним, Следственный комитет задержал 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы, пропавшей несколькими днями ранее. Мальчик дал признательные показания и показал, где находится тело. Школьник рассказал, что совместно со своей 15-летней знакомой он выбрал их общую знакомую для убийства без какого-либо мотива. Они заранее выкопали яму в лесу у Парголово для последующего захоронения, а 30 апреля пригласили девочку туда на пикник. После этого 16-летний нанес ряд ударов молотком по голове, а затем поместил тело в яму.

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