Мэр Ярославля обнародовал свои доходы

Мэр Ярославля Артем Молчанов опубличил свои доходы за 2022 год. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова

Годовой доход Артема Молчанова в 2022 году составил 6 млн 773 тыс. руб., его супруга заработала 788 тыс. руб. В совместной собственности семьи Молчановых находятся две квартиры площадью 32,9 и 43,9 кв. м. Машин или иных транспортных средств у Артема Молчанова нет. Мэрию Ярославля господин Молчанов возглавил 7 ноября 2022 года, большую часть прошлого года он трудился заместителем председателя регионального правительства.

С 2023 года публикация деклараций о доходах перестала быть обязательной для чиновников и депутатов. Но Артем Молчанов еще в марте заявил, что будет делать это добровольно. И сдержал свое обещание. Об обнародовании доходов иных официальных лиц региона ничего неизвестно. Информация на странице ярославского губернатора и регионального правительства не обновлялась.

Андрей Иванов