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Мэр Ярославля обнародовал свои доходы

Мэр Ярославля Артем Молчанов опубличил свои доходы за 2022 год. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

Артем Молчанов

Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова

Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова

Годовой доход Артема Молчанова в 2022 году составил 6 млн 773 тыс. руб., его супруга заработала 788 тыс. руб. В совместной собственности семьи Молчановых находятся две квартиры площадью 32,9 и 43,9 кв. м. Машин или иных транспортных средств у Артема Молчанова нет. Мэрию Ярославля господин Молчанов возглавил 7 ноября 2022 года, большую часть прошлого года он трудился заместителем председателя регионального правительства.

С 2023 года публикация деклараций о доходах перестала быть обязательной для чиновников и депутатов. Но Артем Молчанов еще в марте заявил, что будет делать это добровольно. И сдержал свое обещание. Об обнародовании доходов иных официальных лиц региона ничего неизвестно. Информация на странице ярославского губернатора и регионального правительства не обновлялась.

Андрей Иванов

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