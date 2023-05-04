На КАД ракетный комплекс «Искандер» врезался в ограждение

На кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга ракетный комплекс «Искандер» врезался в барьерное ограждение. Об этом 4 мая пишет «Фонтанка».

Предположительно, он мог направляться на репетицию мероприятий, посвященных Дню Победы. Она проходит сегодня с 14:00 до 18:30 в центре Петербурга.

Напомним, что движение транспорта в центре города 4 мая ограничено. Перекрыты участок набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионная улица, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, набережная Зимней канавки, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также проезд вдоль домов №4 и 6-8 на Дворцовой площади.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте