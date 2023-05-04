Центр Петербурга будет перекрыт на полдня из-за репетиции парада ко Дню Победы

В центре Петербурга 4 мая будет перекрыто движение транспорта из-за репетиции мероприятий ко Дню Победы. Ограничения будут введены с 14:00 до 18:30, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В городе будут перекрыты участок набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионная улица, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, набережная Зимней канавки, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также проезд вдоль домов №4 и 6-8 на Дворцовой площади.

Общественный транспорт, проходящий через перекрытые участки дороги, будут ходить в объезд или по укороченным маршрутам. На прошлой неделе были введены ограничения на остановку транспорта на отрезке набережной Мойки, в проезде на Дворцовой площади и участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка. Они продлятся до 9 мая и будут сняты после проведения парада.

Такие же ограничения будут введены 7 мая с 7:00 до 12:30. Как отмечали в Комтрансе, 9 мая будет полностью закрыт проезд на тех же участках.

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