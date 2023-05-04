Жители Ижевска могут получить георгиевские ленточки в общественных пространствах

В столице Удмуртии волонтеры в общественных пространствах бесплатно раздают георгиевские ленточки. В частности, получить их можно 5 мая с 14:00 в Сквере Оружейника Драгунова и Сквере Победы, пишет Izhlife. Кроме того, 6 мая выдача ленточек пройдет в летнем саду имени Горького, 7 мая — на железнодорожном вокзале, 8 мая — на Центральной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Отметим, что символ Победы не стоит прикреплять к антеннам машин, на волосы, сумки, обувь и прочие предметы одежды. Установленное место для ношения георгиевской ленточки — на груди.

Напомним, 9 мая, в День Победы, в Ижевске пройдет порядка 30 республиканских мероприятий.