Парад с новой военной техникой, «Истории нашей Победы» и театрализованные программы пройдут 9 мая в Ижевске

9 мая, в День Победы, в столице Удмуртии пройдет порядка 30 республиканских мероприятий, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Празднование начнется в 9:00 с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Позднее, в 10:00, на Центральной площади города начнется парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур и представителей промышленных предприятий региона. Они пройдут от улицы Бородина через Центральную площадь, улицу Пушкинскую и закончат на площади у администрации Ижевска. Впервые в составе парадных расчетов пройдут воспитанники средней школы № 152 имени Бельченко из Минска. В составе механизированной колонны пройдет боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО», которая в прошлом году была представлена на параде на Красной Площади.

В 11:00 на Центральной площади состоится концертная программа «Песни Победы», в 12:00 — финал республиканского смотра-конкурса «Равняемся на героев». Участие в нем примут 63 команды, которые пройдут маршем, исполнят строевые песни и выполнят приемы с оружием. С 14:00 до 16:00 будет организована легкоатлетическая «Эстафета мира».

В 19:30 здесь начнется концертная программа, которую откроет эстрадный ансамбль «Веселый вечер». В разное время на сцене выступит детская студия танца «Вертикаль» с литературно-хореографической композицией, а также авторский балет Николая Маркелова «Танец жизни — симфония Победы» из семи хореографических и пластических композиций.

На набережной пруда в столице Удмуртии с 18:00 также начнется концертная программа. Ее откроет концерт «Сквозь года звенит Победа», затем выступит сводный хор «Zа отцов и сыновей». После этого, в 19:30, начнется концерт «Истории нашей Победы». В рамках проекта, организованного Centre digital & media и радио «Адам», жители со всей республики расскажут истории своих родных, ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта и бойцов СВО. Концерт стартует на набережной ниже монумента Дружбы народов. Завершится программа акцией «Свеча памяти».

Кроме того, различные мероприятия пройдут на других центральных площадках города. Так, в 10:30 около стелы «Город трудовой доблести» начнется театрализованная программа, посвященная трудовым подвигам жителей в годы Великой Отечественной войны. В это же время на парковке у здания госсовета Удмуртии пройдет программа «Партизанскими тропами к Победе». В 11:00 Национальный музей республики имени Кузебая Герда проведет акцию «Ушла война, осталась память» по поиску родственников по «Книге памяти Удмуртии».

Отметим, что 9 мая в Ижевске с 8:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Свободы от (Советской до Бородина) и по Бородина (от Пушкинской до К. Маркса). С 8:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Пушкинской (от Советской до Майской) и по переулку Северный (от Пушкинской до Коммунаров), а также с 8:30 до 16:00 перекроют движение по улицам Коммунаров (от Кирова до Красногеройской), Лихвинцева (от Пушкинской до Удмуртской), Красногеройская (от Удмуртской до К. Маркса), а также по Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров).

На период времени с 8:00 до 22:30 проезда не будет по улицам Лихвинцева (от Пушкинской до Удмуртской), Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров), Пушкинской (от Советской до Кирова), а также нельзя будет проехать по набережной Ижевского пруда на участке от улицы Бородина до переулка Широкий. С 18:00 до 22:30 ограничат движение на этом же участке улицы Милиционная.