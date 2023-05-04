РФС назвал дату матча между «Краснодаром» и «Уралом» за право игры в Суперфинале Кубка России

Матч второго этапа финала Пути регионов Кубка России между футбольными командами «Краснодар» и «Урал» пройдет 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Команды встретятся в 19:30 в Краснодаре. Игра определит второго суперфиналиста FONBET Кубка России. Победитель поборется с московским ЦСКА за главный трофей турнира.

3 мая в первом финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу «Краснодар» по пенальти смог обыграть тольяттинский «Акрон». Для команды это стало третьей подряд победой по пенальти в рамках Пути регионов.

Татьяна Ручкина

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