В Татарстане не отказались от проведения парада 9 мая

Власти Татарстана не будут отменять ранее запланированные военные парады в День Победы 9 мая. В частности, парад состоится в Казани. «По плану»,— сказала «Ъ-Казань» пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

После атаки беспилотников на Кремль некоторые регионы начали отменять запланированные мероприятия 9 мая. В частности, от проведения парада отказались в Липецкой области.

По словам Лилии Галимовой, 9 мая «традиционно усиливаются» меры безопасности.

Ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева призвала «отнестись с пониманием» к досмотрам в День Победы.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"