Жителей Татарстана призвали быть готовыми к досмотрам в День Победы

В Татарстане в День Победы жителей призвали быть готовыми к досмотрам. Это объясняется обеспечением безопасности. Об этом на брифинге заявила вице-премьер региона Лейла Фазлеева.

«Уважаемые жители Татарстана, гости Казани и республики, при проведении мероприятий на День Победы мы особое внимание уделим обеспечению безопасности. Просим всех отнестись с пониманием к досмотровым мероприятиям», — отметила госпожа Фазлеева.

Как отметил замглавы полиции по охране порядка Татарстане Фяргат Мухаметзянов, всего в День Победы в обеспечении порядка будут задействованы свыше 4 тыс. правоохранителей. Он добавил, что уже с 30 апреля татарстанская полиция работает в усиленном порядке.

"Ъ-Казань"