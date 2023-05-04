В Смольном утвердили проект четырехполосной дороги к ИТМО Хайпарк

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания территории под строительство новой дороги для инновационного центра ИТМО Хайпарк и города-спутника Южный в Пушкинском районе, сообщила пресс-служба Смольного. Будущая трасса на четыре полосы протянется на 1,5 км.

Дорога пойдет на Южный от транспортной развязки Киевского шоссе на Кондакопшино до административных границ Петербурга. На всем ее протяжении будут устроены тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта.

«Реализация этого проекта станет вкладом Петербурга в выполнение поставленной президентом задачи укрепления технологического суверенитета страны. Территория этого инновационного центра должна иметь развитую дорожную инфраструктуру. Для нас важно синхронизировать сроки ввода корпусов центра со вводом дорог»,— отметил губернатор Александр Беглов.

ИТМО Хайпарк — научно-образовательный и инновационный центр на базе Национального университета ИТМО. Главный корпус будет выполнен в виде единого ансамбля из девяти зданий общей площадью 32,7 тыс. кв. м, где, кроме учебных помещений и лабораторий, будут открыты фудкорт, книжные и сувенирные магазины, конгресс-зал на 2 тыс. человек и парковки. Ввод первых объектов инновационного центра запланирован на 2024-2025 годы.

Подробнее о строительстве ИТМО Хайпарк — в материале «Ъ-СПб» «"Политехстрой" займется кампусом».

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