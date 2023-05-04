Балтийский завод возглавил бывший гендиректор ПАО «Ижорские заводы»

Генеральным директором АО «Балтийский завод» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) с 3 мая назначен Юрий Гордиенков, ранее возглавлявший Ижорские заводы. Об этом сообщила пресс-служба верфи.

«Совет директоров АО "Балтийский завод" принял решение об избрании Гордиенкова Юрия Степановича на должность генерального директора завода сроком на пять лет»,— говорится в сообщении.

С середины апреля Балтийский завод временно возглавлял первый замруководителя Андрей Бузинов. Предыдущий гендиректор верфи Алексей Кадилов вышел на пенсию после истечения контракта.

Юрий Гордиенков окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина и Межотраслевой институт повышения квалификации и подготовки кадров при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. Кроме Ижорских заводов ранее занимал руководящую должность в ООО «ОМЗ-Спецсталь».

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