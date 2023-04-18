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Врио гендиректора Балтийского завода стал первый зам главы ОСК Андрей Бузинов

Первый заместитель генерального директора АО «ОСК» Андрей Бузинов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Балтийский завод», сообщила пресс-служба предприятия во вторник, 18 апреля. Руководивший верфью почти 10 лет Алексей Кадилов вышел на пенсию после истечения контракта.

Фото: Пресс-служба ОСК

Фото: Пресс-служба ОСК

«Андрей Бузинов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АО "Балтийский завод" решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2023 года»,— говорится в сообщении.

Андрей Бузинов окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». До прихода в Объединенную судостроительную корпорацию занимал разные должности в ОАО «ЛОМО» и АО «Атомэнергомаш». Кандидат экономических наук. Награжден знаком отличия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России «За заслуги в области ВТС».

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