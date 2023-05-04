Доходы председателя Тюменского областного суда упали за год

Доходы за 2022 год председателя Тюменского областного суда Вячеслава Антропова составили 4,89 млн руб. Это почти на 400 тыс. руб. меньше, чем было в 2021 году ¬– 5,27 млн руб. Декларация о доходах опубликована на сайте суда. В его пользование квартира площадью 152 кв. м. и автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга господина Антропова за год заработала 1,8 млн руб.

Заместитель председателя облсуда Татьяна Ионова задекларировала доход в размере 4,5 млн руб. У нее доходы за год выросли примерно на 300 тыс. руб. (4,2 млн руб. в 2021 году). В его собственности земельный участок площадью 800 кв. м, квартира (100,5 кв. м), а также доля участка, общая площадь которого более 3,2 тыс. кв. м. Зампредседателя также принадлежит Suzuki SX4.

Другой зампредседателя облсуда Дмитрий Гудожников за год получил доход в 4,07 млн руб. В 2021 году он декларировал 3,95 млн руб. Судье принадлежит квартира (67,8 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а его супруге – квартира (62,1 кв. м).

Напомним, в этом году депутаты Тюменской областной думы впервые предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе за 2022 год в обезличенном виде.

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