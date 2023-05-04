«Цитрон» планирует вложить в строительство завода лимонной кислоты в Воронежской области 3 млрд рублей

Правительство Воронежской области раскрыло детали строительства завода по производству лимонной кислоты, о котором стало известно в ноябре 2022 года. Компания «Цитрон» намерена вложить в предприятие мощностью 10 тыс. т лимонной кислоты в год около 3 млрд руб., сообщили региональные власти.

Строительство завода уже началось, говорится в сообщении. Открытие запланировано в конце 2024 года. Инвестору предстоит наладить «переработку зерна, микробиологию, органические синтезы, кристаллизацию и другие комплексные процессы». «Сегодня в стране нет подобных предприятий, и реализация проекта позволит частично заместить импортные поставки»,— утверждают в облправительстве.

В апреле региональные власти постановили перевести 35 га в поселке городского типа Анна из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи для строительства производства лимонной кислоты. Об изменении категории участка ходатайствовал бизнесмен Анатолий Гревцев, совладелец Аннинского спиртзавода.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Цитрон» Анатолия Гревцева зарегистрировано в октябре 2022 года в Воронеже. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является сам господин Гревцев.

Как белгородский завод лимонной кислоты судился с Росприроднадзором — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин