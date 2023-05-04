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Коммерсантъ FM
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Руководство саратовского Экономбанка обвиняется в миллиардном хищении

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководства АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"». Дело поступило на рассмотрение судье Волжского районного суда Саратова Никите Вдовину. Среди 14 подсудимых фигурирует и бывший председатель правления банка Матвей Суслов. Гражданам вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывание денег (п. п. «а», «б» ч. 4. ст. 174.1 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ). В конечном счете более 15 уголовных дел было объединено в одно производство.

По версии следствия, обвиняемые «путем оформления заведомо необеспеченных и невозвратных кредитных договоров и заключения иных сделок совершали хищения денежных средств. В результате кредитно-финансовому учреждению причинен ущерб в размере свыше 1 млрд руб.». После этого подсудимые якобы захотели скрыть следы преступлений, для чего «вывели имущество из подконтрольных организаций—должников, что привело к их банкротству».

Имущество обвиняемых на сумму свыше 2 млрд руб. и $41 млн арестовано.

Никита Маркелов, Саратов

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