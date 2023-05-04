Недвижимость взяли в кольцо

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы продается больше всего высокобюджетной недвижимости и об изменении ценовой политики в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В экспозиции столичных элитных новостроек представлено около 90 тыс. кв. м. Три четверти их них — квартиры. Меньше трети общего объема предложения сконцентрировано в веденных в эксплуатацию объектах. Доля готовых апарт-комплексов не превышает 35% от общего объема предложения такого жилья, домов с квартирами — около 25%, посчитали эксперты компании Nikoliers.

Больше всего вариантов в экспозиции готовых высокобюджетных новостроек в пяти проектах, расположенных в пределах Садового кольца. На Чистых прудах, Арбате и Саввинской набережной. В этих домах представлены различные форматы жилья — от довольно компактных для высокого сегмента лотов площадью от 72 кв. м до просторных пентхаусов с террасой. Все они располагаются в исторической части города и обладают высокой ликвидностью.

Ценовая политика, отмечают эксперты, за последние месяцы скорректировалась не только в массовом сегменте, но и в высокобюджетном. Это произошло из-за общего снижения спроса. Несмотря то, что активность покупателей в последнем сократилась, интерес все еще есть к тем проектам, где застройщики нестандартно подошли к ценовой политике, уверены специалисты. Кроме того, стоимость ряда новых объектов, выведенных в реализацию за последний год, была настолько высокой, что на их фоне многие квартиры в полностью готовых домах выглядят гораздо более привлекательно. В некоторых случаях разница в ценах достигает 30%.