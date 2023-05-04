В Свердловской области в 2023 году ожидают более 3 млн туристов

Свердловскую область по итогам 2023 года могут посетить более 3 млн туристов. Об этом на пресс-конференции заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова. С января по апрель регион уже посетили порядка 800 тыс. человек, что на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Глубина бронирования номеров в области сократилась до 2-3 недель, однако увеличилось число поездок. Сейчас наиболее популярен активный отдых: сплавы по рекам Исеть и Чусовая, восхождения на горы, экологический туризм.

Кроме того, по мнению госпожи Тукановой, на Урал туристов привлекают масштабные мероприятия, такие как юбилей Екатеринбурга и Университетские игры.

Напомним, в Свердловской области годовой темп прироста цен на услуги зарубежного туризма снизился с 51,9% до 21% с февраля по март. Так, в условиях повышенной неопределенности свердловчане предпочитали отдыхать внутри страны, что привело к замедлению годового роста цен на услуги зарубежного туризма

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