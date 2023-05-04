Спасатели потушили пожар в парке «Оленьи ручьи»

Специалистам удалось ликвидировать лесной пожар в природном парке «Оленьи ручьи», где сгорело 20 гектаров леса, сообщили в департаменте информационной политики региона. Предположительно, пожар возник по вине туристов.

«Мы выясняем причины пожара и постараемся найти виновников. Надеюсь, это были не умышленные действия, а небрежность»,— заявлял директор природного парка Николай Калинкин. Он призвал уральцев соблюдать особый противопожарный режим.

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», Свердловская область занимает второе место по площади лесных пожаров в России. В регионе действуют 16 пожаров на площади 839 гектаров.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте