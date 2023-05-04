В парке «Оленьи ручьи» сгорело 20 гектаров леса

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров, сообщили в департаменте информационной политики региона. Сейчас спасатели тушат пожар в природном парке «Оленьи ручьи», где сгорело 20 гектаров леса. Возгорание локализовано. Предположительно, пожар возник по вине туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы выясняем причины пожара и постараемся найти виновников. Надеюсь, это были не умышленные действия, а небрежность. Я обращаюсь к уральцам с призывом: строго соблюдайте особый противопожарный режим. Не разжигайте костры, не разжигайте мангалы на природе, берегите себя, берегите лес!»— призвал директор природного парка Николай Калинкин.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», Свердловская область занимает второе место по площади лесных пожаров в России. В регионе действуют 16 пожаров на площади 839 гектаров. Напомним, на юге Свердловской области с 4 по 6 мая из-за высокой пожароопасности объявлено штормовое предупреждение.

Особый противопожарный режим на территории региона ввели 15 апреля. Из-за возникновения лесных пожаров с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты. Ограничительные меры с начала пожароопасного сезона нарушили 992 свердловчанина.

Диана Сунагатуллина

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