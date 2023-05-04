В Чувашии вводится запрет на беспилотники

В Чувашии в рамках противодействия терроризму введен запрет на использование беспилотников, пока запрет распространяется на праздничные дни, но власти республики намерены закрепить «эту норму на постоянной основе до особого распоряжения». Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

«Пока на период проведения праздничных мероприятий. Мы закрепим эту норму на постоянной основе до особого распоряжения»,— отметил глава Чувашии.

Олег Николаев уточнил, что решение о запрете беспилотников с 1 мая было принято 18 апреля.

Глава региона напомнил, что президент РФ ввел в республике, как и в ряде других субъектов РФ, «режим базовой готовности».

«Это означает, что в регионе реализуются меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охране объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения»,— пояснил глава Чувашии.

Господин Николаев при этом подчеркнул, что «последние события, связанные с атакой беспилотников на Кремль, требуют самого серьезного и ответственного подхода». Он призвал жителей Чувашии «проявлять бдительность и сохранять осторожность».

После атаки на Кремль в ряде российских регионов запретили запуск беспилотников. В частности, ограничение на использование дронов ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Олег Ерусланов, Чебоксары