Зарубежные СМИ: Каким может быть дефолт в США?

Америку ждет затяжной дефолт, падение ВВП и сокращение рабочих мест. Такой прогноз дали экономисты Белого дома в докладе, посвященном лимиту госдолга. У Конгресса осталось меньше месяца, чтобы принять решение, повышать ли потолок, и на каких условиях. Если республиканцы и демократы не смогут согласовать параметры, то страну ждет технический дефолт, пишут в ведущих американских СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Morgan / AP Фото: Peter Morgan / AP

Долговые часы Америки безжалостно отсчитывают время до начала кошмара, предупреждают обозреватели издания The Economist. Газета напоминает о специальном табло недалеко от Таймс-сквер, которое больше 30 лет показывает потолок долга страны. За это время он поднялся с $3 трлн до $31 трлн. И это проблема уже не только для США, но и для мировой экономики в целом. Совсем скоро страна столкнется либо с суверенным дефолтом, либо с резким сокращением государственных расходов. Любой исход будет разрушительным для мировых рынков. Дефолт подорвет веру в самую важную финансовую систему на планете, а урезание внутреннего бюджета спровоцирует рецессию, поясняет The Economist.

У Конгресса есть четыре недели, чтобы принять решение, поднимать потолок госдолга или нет, напоминает издание Politico. Глава Минфина Джанет Йеллен несколько дней назад предупредила Палату представителей, что ресурсы ее ведомства иссякнут уже к 1 июня, нужно пересмотреть лимит госдолга. Но тогда США практически неизбежно столкнутся с дефолтом уже летом 2023 года. Ситуация осложняется тем, что республиканская и демократическая партии не могут договориться друг с другом.

The New York Times поясняет: республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но параллельно предлагают отказаться от выплат социальных и медицинских страховок. А демократы требуют поднять лимит без всяких условий и изменений в действующей финансовой системе.

Свой прогноз опубликовал Белый дом. Экономисты предупредили: если правительство США объявит дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, подрядчиками и гражданами, то экономика быстро пойдет в обратном направлении. Причем тяжесть потерь будет зависеть от продолжительности дефолта. В случае затяжного сценария — в целый финансовый квартал — ВВП страны упадет больше чем на 6 %, и 8 млн человек потеряют работу. Фондовый рынок рухнет на 45%. А при краткосрочном дефолте будет потеряно 500 тыс. рабочих мест, а ВВП сократится на 0,6 %. Пути выхода из экономического кризиса президент Джо Байден обсудит с лидерами Конгресса 9 мая.

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