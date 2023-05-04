Квартальная выручка Maersk упала на 26%

Крупнейший в мире оператор морских грузоперевозок датская компания A.P.Moller-Maersk сообщила о выручке в первом квартале в размере $14,2 млрд, что на 26% меньше, чем за аналогичный отчетный период 2022 года. Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) также упала — с $9,1 млрд до $4 млрд, показатель EBIT снизился с $7,3 млрд до $2,3 млрд.

Такое падение Maersk ожидала еще в начале года, когда публиковались результаты прошлого года. Тогда результаты были рекордными — EBITDA выросла на 53% и составила $36,8 млрд. Однако 2023 год компания назвала годом «со сложными макроэкономическими прогнозами и новыми видами неопределенности для наших клиентов». Сложные прогнозы и неопределенность вылились в падение спроса на контейнерные морские перевозки и количество контейнеров, погруженных на суда Maersk в первом квартале, снизилось на 9%, а грузовые тарифы упали в среднем на 37%.

Тем не менее Maersk не изменила прогнозы по своим ключевым показателям на весь 2023 год: EBITDA ожидается на уровне $8–11 млрд, EBIT — $2–5 млрд. По прогнозам компании к середине года спрос сбалансируется, а глобальный рынок морских контейнерных перевозок в текущем году покажет динамику в диапазоне от –2,5% до 0,5%.

Алена Миклашевская