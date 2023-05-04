В Темрюкском районе прогнозируют подтопления из-за переполнения Краснодарского водохранилища

Уровень воды в Краснодарском водохранилище превысил отметку нормального подпорного уровня почти на один метр. Из-за этого на территории Темрюкского района возможны подтопления, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Ученые уточнили, что сброс воды с гидроузла может привести к подтоплениям низменных мест населенных пунктов муниципалитета.

Кроме того, из-за порывов ветра до 25 м/сек и выпадения осадков на территории Кубани прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения.

Татьяна Ручкина

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