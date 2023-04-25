Мобилизованный снайпер из Нижневартовска погиб в ходе спецоперации на Донбассе

В Нижневартовске простились с 39-летним мобилизованным Евгением Сардиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Рядовой Сардин выполнял боевые задачи в должности снайпера мотострелкового отделения и погиб в ходе боев в ДНР.

Евгений Сардин родился в селе Трифоновка Оренбургской области. После школы служил на Северном Кавказе. Ветеран второй чеченской войны. По окончании службы он переехал в Югру, где работал в МЧС, Управлении внутренних дел и Росгвардии. В 2019 году Евгений Сардин вышел на пенсию по выслуге лет. До мобилизации работал контролером ООО «НордСервис».

У погибшего остались жена и двое детей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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