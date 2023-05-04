Глава Минэнерго Шульгинов назвал разовой мерой индексацию тарифа для магистральных электросетей на 6,3%

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что дополнительная индексация тарифа на 6,3% на транзит электроэнергии по магистральным сетям — это разовая мера. Повышение тарифа объясняли необходимостью профинансировать инфраструктуру БАМа и Транссиба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это разовая мера, которая касается только тарифа ФСК, она не затрагивает население. В остальном изменения тарифов будут происходить в установленные сроки в соответствии с параметрами, заложенными в прогнозы социально-экономического развития»,— сказал Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки (цитата по «Интерфаксу»).

Правительство внепланово увеличило магистральный тариф на 6,3% с 1 мая до 31 декабря. После индексации для большинства регионов РФ тариф составил 256,09 тыс. руб., а для регионов с особым регулированием (кавказские республики и Ставропольский край) — 100,54 тыс. руб.

В «Россетях» внеплановую индексацию тарифа объяснили поиском средств на финансирование крупных инфраструктурных проектов в зонах БАМа и Транссиба. Инвестпрограмма на электрификацию второго этапа развития Восточного полигона — 267 млрд руб., дефицит — 198,8 млрд руб. Благодаря приросту тарифов за 2023 года «Россети» смогут выручить на магистральных сетях на 60 млрд руб. больше, чем год назад.

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