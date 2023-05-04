Росавиация выдала разрешение на перелеты из Уфы в Иран и Шри-Ланку

Росавиация выдала допуск авиакомпаниям для выполнения международных регулярных рейсов из Уфы в Иран и на Шри-Ланку. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Разрешение на открытие трех рейсов в неделю из Уфы в Тегеран получила компания Red Wings. На Шри-Ланку будут летать две авиакомпании: Azur Air один раз в неделю до Коломбо и семь рейсов в неделю в Матталу от Red Wings.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил генеральному директору международного аэропорта Уфы Александру Андрееву поддержать правительство республики в вопросе запуска прямого рейса из Уфы в Иран. По мнению властей, это необходимо для развития туризма и деловой активности. «Довольно безопасная страна. Очень вкусная еда, цена раза в два-три ниже наших цен»,— рассказывал Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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