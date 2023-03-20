Радий Хабиров поручил руководителю МАУ поддержать организацию прямого рейса в Иран

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики поручил генеральному директору международного аэропорта Уфы Александру Андрееву поддержать правительство республики в вопросе запуска прямого рейса из Уфы в Иран. Он попросил господина Андреева дать «преимущество или какие-то скидки» потенциальным перевозчикам.

«Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и поехал посмотрел. Довольно безопасная страна. Очень вкусная еда, цена раза в два-три ниже наших цен», — сказал Радий Хабиров, который недавно находился в Иране с официальным визитом.

Сейчас идет поиск авиакомпании-партнера, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева. Рейс планируется в столицу Ирана город Тегеран уже в мае текущего года. Самолеты будут летать в этом направлении два раза в неделю.

Карина Мамаева

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