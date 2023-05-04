В Оренбуржье взята под стражу женщина, выбросившая ребенка в мусорный контейнер

Жительнице Оренбургской области предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

«В отношении обвиняемой по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,– говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 апреля текущего года 22-летняя жительница Бузулукаобнаружила, что ее четырехмесячный ребенок умер дома от заболевания, и испугалась ответственности за его гибель. После этого она выбросила его тело в мусорный контейнер в районе жилых домов по ул. Суворова. Подозреваемую задержали в Кинеле в Самарской области.

Георгий Портнов