Компания BMW показала тизер электромобиля i5, который станет электрической модификацией модели BMW 5 Series нового поколения.

BMW i5 получит салон BMW Curved Display с парой дисплеев, а также мультимедийную систему на операционной системе BMW Operating System 8.5, поддерживающей онлайн-сервисы. В оснащение модели войдет фоновая подсветка интерьера, завязанная на климатическую и мультимедийную системы. Судя по тизеру, для новинки предложат подсветку решетки радиатора.

Седаны и универсалы BMW i5 получат новую версию адаптивной подвески, которая учитывает ряд параметров во время движения, чтобы подбирать подходящие настройки ради оптимальной управляемости, а также безопасности и комфорта. В оснащение новинок войдет и продвинутый ассистент Highway Assistant для движения по автомагистралям

Гамма модификаций BMW i5 будет включать в себя заднеприводную заднемоторную 340-сильную BMW i5 eDrive40 и полноприводную двухмоторную 600-сильную BMW i5 M60 xDrive. Премьера новой модели состоится 24 мая.

Максим Вершинин

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