В Сочи сады Россельхозакадемии повторно выставили на торги за 464,2 млн рублей

Сады сочинской Россельхозакадемии повторно реализуют на открытых торгах за 464,2 млн. руб. Сведения об этом размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз РФ Фото: Минсельхоз РФ

Прием заявок начинается 9 июня и завершится 17 сентября. Организатор торгов — конкурсный управляющий ГУП ОНО «Центральное» Россельхозакадемии Кирилл Волков.

Первый и второй лот — косточковые сады, расположенные в с. Эсто-Садок Адлерского района, площадью 5,8 га и 17,1 га. Начальная цена — 288,4 млн руб. и 151,9 млн руб. соответственно.

Также на продажу выставили еще два сада (орехово-фруктовый и семечковый) в с. Медовеевка Адлерского района. Площадь составляет 15,6 га и 44,6 га. Их стоимость — 6,2 млн руб. и 17,6 млн руб. Общая стоимость садов составила 464,2 млн руб. За четыре месяца цена выросла на 100 тыс. руб.

ГУП ОНО «Центральное» Россельхозакадемии признали несостоятельным в мае 2016 года. Сумма требований кредиторов составила 13,7 млн руб., согласно отчету арбитражного управляющего.

По данным «Спарк-Интерфакс», ГУП ОНО «Центральное» Россельхозакадемии было зарегистрировано в 1992 году в Сочи. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений является основным видом деятельности предприятия. Организация принадлежит Российской академии наук (РАН).

Екатерина Мухамедова

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