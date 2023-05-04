СКР установит причастных к падению беспилотников на Ильский НПЗ

Следственный комитет России будет расследовать факты преступных действий ВФУ на территориях Краснодарского края, а также ДНР, Ростовской, Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений»,— отметили в СКР.

Ночью 4 мая на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский произошел пожар. Там загорелся резервуар с топливом. По предварительным данным, возгорание могло начаться после атаки беспилотника. При этом «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на объект упали сразу четыре дрона.

СКР также расследует возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Это произошло ночью 3 мая после падения беспилотника.

Татьяна Ручкина

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