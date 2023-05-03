В Темрюкском районе ночью загорелся резервуар с нефтепродуктами

Ночью в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что угрозы для жителей поселка нет.

На место были стянуты пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренных служб. Они стараются предотвратить распространение огня. В тушении задействовано 23 единицы техники и 85 человек.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков отметил, что причины происшествия устанавливаются. Однако, по данным Telegram-канала Baza, предварительной причиной пожара стала атака беспилотника.

Татьяна Ручкина

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