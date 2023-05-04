В Самаре ограничат продажу алкоголя на День Победы

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет введен в Самаре на ряде лиц 9 мая текущего года. Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать в границах ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской, ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской, ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской, ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской с 8:00 до 23:00. Кроме того, розничная продажа алкоголя в День Победы будет запрещена в Самаре на ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до Студенческого переулка и на ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать по указанным адресам в связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В настоящее время в Самаре проходит первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». Его почетным гостем станет киноактер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

Георгий Портнов