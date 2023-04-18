Стивен Сигал исполнит блюз в Самаре

Первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» состоится в Самарской области с 1 по 6 мая. Он пройдет в Самаре, Тольятти и Жигулевске. Главную сцену фестиваля обустроят на площади им. Куйбышева в областной столице. Среди участников проекта заявлен киноактер, мастер боевых искусств и певец Стивен Сигал. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«В Самаре 6 мая Стивен выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля "Гитары в строю", чтобы порадовать нас своим выступлением, куда войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме Стивена Сигала, планируются выступления Дениса Майданова, Сергея Войтенко, британского дирижера Крейга Робертса, шотландского волынщика Джими МакРэя, ансамбля «ЛиберАрте», группы Opcio K-95 из Барселоны, словенского артиста Сашо Гачника, ансамбля «Гренада», исполнителя классических оперных арий и французского шансони Франсуа Модеме, а также рок-групп «Декабрь» и «Зверобой». Помимо прочего, в рамках проекта состоятся митинг-концерт, автомотопробег и открытые показы тематических телефильмов.

Георгий Портнов