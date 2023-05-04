Воронежский губернатор сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что рано утром 4 мая в небе над регионом система противовоздушной обороны обнаружила и сбила беспилотник.

«Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле»,— написал господин Гусев в своем Telegram-канале.

2 января на подлете к Воронежу сбили разведывательный беспилотник, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений не было. 20 января на территории области был введен запрет на полеты гражданских беспилотников.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».