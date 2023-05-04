Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области сбит беспилотник, разрушений нет

Рано утром 4 мая в небе над Воронежской областью был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле»,— следует из сообщения.


Напомним, после начала специальной военной операции на Украине в Воронежской области уже сбивали беспилотники. Это происходило 2 января, а также 27 апреля 2022 года.

Олег Мухин

Читайте нас во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...