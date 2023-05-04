В Воронежской области сбит беспилотник, разрушений нет

Рано утром 4 мая в небе над Воронежской областью был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле»,— следует из сообщения.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине в Воронежской области уже сбивали беспилотники. Это происходило 2 января, а также 27 апреля 2022 года.
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