СКР расследует возгорание резервуара с нефтепродуктами на Кубани после падения беспилотника

Следственный комитет России расследует факты преступных действий ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территории Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,— отметили в СКР.

В ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района из-за падения беспилотного летательного аппарата загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пострадавших в результате ЧП нет. Открытый огонь удалось ликвидировать только в 20:15.

Татьяна Ручкина

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