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Коммерсантъ FM
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Бывшая невестка Назарбаева приговорена к семи годам лишения свободы

Суд в Астане признал виновной в похищении человека Гульмиру Сатыбалды — бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она приговорена к семи годам лишения свободы, передает «Казинформ».

Гульмира Сатыбалды признана виновной в организации уголовного правонарушения (ст. 28 ч. 3 УК Казахстана) и в похищении человека группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения (ст. 125 ч. п. 1,8) Президенту Казахстана будет вынесено представление о лишении Сатыбалды госнаграды — ордена «Курмет». Им награждаются за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования и в других сферах.

Другие фигуранты дела — водитель Сатыбалды Мади Батыршаев и исполнитель похищения Рашид Утебеков приговорены к семи и пяти годам лишения свободы соответственно. Потерпевшими по делу проходили бизнесмены Турсен Алагузов и Айгуль Мекешева.

Гульмира Сатыбалды — бывшая жена племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды. Он входил в список Forbes Kazakhstan самых влиятельных бизнесменов страны. В сентябре предприниматель получил десять лет колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома».

Леонид Уварчев

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