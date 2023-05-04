Суд арестовал подозреваемого в обезглавливании пенсионера в Серове

Серовский районный суд отправил под арест Ивана Воробьева подозреваемого в убийстве 62-летнего Александра Мурзина, обезглавленное тело которого нашли несколько дней назад. Об этом пишет серовское издание «Глобус». В пресс-службе суда «Ъ-Урал» подтвердили, что мужчина пробудет под стражей по 30 июля. Его подозревают по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее СМИ сообщали, что Александр Мурзин пропал 22 апреля. Пенсионера искали на протяжении недели, а 1 мая его тело обнаружили в квартире одного из пятиэтажных домов. Родственники погибшего заявляют, что голову мужчины так и не нашли.

«Они просто раздробили ее гирей. Она была в той же квартире. Черная такая гиря, большая. А потом они начали его ломать, ломать ему грудь, кости. Они хотели его расчленить. Мы не знаем, как он оказался в этой квартире. Нам сказали, что там справляли поминки по мужчине, которого тоже недавно искали и нашли утопшим»,– цитирует портал Е1.ru дочь погибшего Екатерину.

«Ъ-Урал» обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области с просьбой прокомментировать дело. На момент подготовки публикации ответа не поступило.

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