В Свердловской области обнаружили тело пенсионера без головы

В Серове (Свердловская область) обнаружили обезглавленное тело 62-летнего Александра Мурзина, пропавшего около недели назад. Об этом со ссылкой на брата погибшего пишет Е1.ru. Тело мужчины обнаружили в пятиэтажке недалеко от его дома. Голову, по словам брата, еще ищут.

Александр Мурзин ранее работал на тепловой электростанции, а несколько лет назад вышел на пенсию. Его родственники уверены, что врагов у мужчины не было.

Глава Серовского межрайонного следственного отдела подтвердил изданию факт нахождения трупа, однако детали раскрывать не стал.

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