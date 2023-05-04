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Конструктор бронемашины «Тигр» приговорен к четырем годам колонии за фиктивное трудоустройство пяти человек

235-й Гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего начальника 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны Андрея Колтукова. Полковник занимался разработкой бронетехники для российской армии, в том числе бронеавтомобиля «Тигр». Он признан виновным в фиктивном трудоустройстве пяти человек.

Андрей Котуков

Андрей Котуков

Фото: Официальный сайт партии СР

Андрей Котуков

Фото: Официальный сайт партии СР

Военный суд также на два года лишил Колтукова права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, передает ТАСС со ссылкой на текст приговора. С него взыскана сумма ущерба — 6,7 млн руб. Осужденный должен выплатить эту сумму пострадавшей стороне — 3-му Центральному научно-исследовательскому институту Минобороны (21-й НИИИ в рамках оптимизации стал подразделением 3-го ЦНИИ с переименованием в НИИЦ автомобильной техники).

Колтуков признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Суд посчитал доказанным, что конструктор фиктивно устроил на должности лаборантов пять человек, которые не исполняли свои обязанности, но периодически участвовали в заседаниях диссертационного совета. Им была выплачена зарплата на сумму более 6,8 млн руб. Экс-глава НИИИ не признал вину, но частично погасил ущерб, выплатив 120 тыс. руб.

Андрей Колтуков руководил 21-м НИИИ Минобороны до 2010 года. После того как институт был присоединен к 3-му ЦНИИ, он возглавил это подразделение. Конструктор лично занимался созданием бронетехники. За работу награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Леонид Уварчев

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