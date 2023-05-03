ТАСС: причиной пожара на нефтебазе в поселке Волна стало падение беспилотника

Резервуар с нефтепродуктами на территории АО «Таманьнефтегаз» в Темрюкском районе Кубани загорелся из-за падения беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Источник издания отметил, что площадь пожара сейчас составляет почти 1,25 тыс. кв. м. Продолжается его тушение.

Ночью 3 мая в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности. Сейчас с огнем борются 188 человек, к тушению также привлекли пять пожарных поездов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев опроверг информацию об эвакуации жителей поселка.

Татьяна Ручкина

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