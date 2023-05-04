Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев совершил выход в открытый космос

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и челябинец Дмитрий Петелин совершили выход в открытый космос. В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что минувшей ночью они провели за бортом Международной космической станции (МКС) более семи часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Перед космонавтами поставили задачу подготовить шлюзовую камеру к переносу с модуля «Рассвет» на «Науку». Камеру переносили с помощью манипулятора ERA, которым управлял космонавт Андрей Федяев. Подключив кабели между шлюзовой камерой и «Наукой», Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на МКС.

Напомним, командование МКС Сергей Прокопьев принял в октябре 2022 года. Изначально он вместе с Дмитрем Петелиным и Франциско Рубио должен был вернуться на Землю 28 марта, однако из-за поломки корабля «Союз МС-22», вылет задерживается на полгода.

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