Спикер парламента Хакасии не стал принимать участие в праймериз «Единой России»

Глава Верховного совета Хакасии 83-летний Владимир Штыгашев не стал участвовать в предварительном партийном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов восьмого созыва республиканского парламента. Об этом свидетельствуют данные сайте предварительного голосования. Прием заявок на участие в праймериз закончился еще 27 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верховный Совет Республики Хакасия Фото: Верховный Совет Республики Хакасия

Сам господин Штыгашев отказался от комментариев «до официального назначения выборов». В пресс-службе «Единой России» в Хакасии «Ъ-Сибирь» пояснили, что действующий спикер может оказаться в числе кандидатов от партии на предстоящих выборах при определении общей части партийного списка, которую может сформировать конференция республиканского отделения партии. Однако, по данным «Ъ», президиум генсовета партии не планирует включать Владимира Штыгашева в лидеры списка.

Владимир Штыгашев начал партийную карьеру в 1970-х, пройдя путь от первого секретаря Усть-Абаканского райкома ВЛКСМ до председателя исполкома Совета народных депутатов Хакасской автономной области. В 1985 году стал заместителем председателя Верховного совета РСФСР, в 1990-м — председателем облсовета. В 1991 году автономная область была преобразована в республику, а Совет народных депутатов — в Верховный совет Хакасии. Владимир Штыгашев возглавляет вновь созданный законодательный орган 31 год. С 1996 по 2001 год по должности входил в Совет федерации, с 2007 года — член «Единой России».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова